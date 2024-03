Bayern-Legende Sepp Maier bei Ausstellungseröffnung zu Tränen gerührt

«Du warst der erste Entertainer im internationalen Fussball»

Am 28. Februar hatte Sepp Maier seinen 80. Geburtstag gefeiert. Von 1962 bis 1979 hütete er das Tor der Münchner. Mit seinem Club und in der Nationalmannschaft gewann Maier in dieser Zeit alles, was es zu gewinnen gab. «Ich habe das Gefühl: Sepp Maier war schon immer da», sagte Präsident Herbert Hainer (69) bei der Ausstellungseröffnung angesichts dieser Erfolgsgeschichte, und fügte hinzu: «Lieber Sepp, du bist in meinen Augen der Ur–Bayer des ‹Mia san mia›.»