Bayern-Star João Palhinha zum zweiten Mal Vater

Für die Geburt seines zweiten Kindes reiste Palhinha kurzfristig in seine Heimat und fehlte deshalb beim Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters vor dem Bundesliga–Spiel gegen Holstein Kiel am Samstagnachmittag. Wie die «Bild»–Zeitung berichtet, machte sich der 51–Millionen–Euro–Mann aber direkt nach der Geburt wieder auf den Rückweg nach München. Ein Einsatz am Samstag gegen den Aufsteiger scheint möglich, wenn auch ein Platz in der Startelf nach dem Reisestress eher unwahrscheinlich ist.