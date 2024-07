Bayern-Star Konrad Laimer wird Papa

Konrad Laimer spielt seit 2017 in Deutschland

Die beiden befinden sich gerade einmal mehr im Italien–Urlaub, nachdem Konrad Laimer aufgrund seiner Teilnahme bei der Europameisterschaft in Deutschland mit der österreichischen Nationalmannschaft noch nicht wieder ins Training bei seinem Verein in München eingestiegen ist. In den nächsten Tagen wird seine Rückkehr in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings erwartet.