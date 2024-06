Bayern-Star Matthijs de Ligt heiratet Freundin Annekee Molenaar

Die kleine Trauung wollte das Paar demnach nicht aufschieben, auch wenn es «mit der EM in Deutschland in diesem Sommer unmöglich [sei], eine grosse Hochzeit zu planen». Sie hätten es «endlich offiziell machen und Ehefrau und Ehemann werden» wollen. Am 7. Juni war nur ein kleiner Kreis zugegen – darunter die Eltern, Grosseltern, Geschwister sowie Trauzeuginnen und Trauzeugen. «Es war so intim und alle haben sich geborgen gefühlt», schwärmt Molenaar.