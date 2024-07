Bayreuther Festspiele: Markus Söder posiert mit Tochter Gloria-Sophie

Söder wählte dem Anlass angemessen einen Smoking mit schwarzer Fliege, seine Tochter kam zu dem Opern–Event in einer ärmellosen Robe in Weiss mit zarten Trägern und tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie Ton in Ton eine Clutch und trug ihre Haare zurückgesteckt, wobei einzelne Strähnen ihr Gesicht umrahmten. Die 25–Jährige ist die älteste Tochter von Markus Söder und stammt aus einer früheren Beziehung des bayerischen Ministerpräsidenten. Söder kam auch in Begleitung seiner Ehefrau Karin Baumüller–Söder (geb. 1973), mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Sie erschien in einem bodenlangen Kleid in Blau und sorgte damit für einen farblichen Hingucker–Moment.