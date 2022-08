Bayreuther Festspiele: Unfall bei «Walküre»-Premiere

In den übereinstimmenden Medienberichten heisst es, dass sich der polnische Opernsänger und Schauspieler Konieczny bereits früh im zweiten Akt auf der Bühne in einen Sessel fallen liess, dieser aber in sich zusammenbrach. Der Opernstar habe sich zunächst nichts anmerken lassen und weiter gesungen. Den kompletten zweiten Akt habe er professionell zu Ende gebracht, dem Publikum sei nichts aufgefallen. Nach der Pause kehrte er jedoch nicht mehr auf die Bühne zurück.