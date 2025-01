Bayrischer Filmpreise für Jella Haase und Christoph Maria Herbst

Die Gewinner der diesjährigen Bayerischen Filmpreise in den Hauptkategorien stehen fest: Die Berlinerin Jella Haase (32, «Fack ju Göhte») wird für ihre Rolle in «Chantal im Märchenland» (2024) als «Beste Darstellerin» ausgezeichnet, während der Wuppertaler Christoph Maria Herbst (58) den Preis als «Bester Darsteller» für sein Schauspiel in gleich drei Kinofilmen – «Der Buchspazierer» (2024), «Der Spitzname» (2024) und «Ein Fest fürs Leben» (2023) – erhält.