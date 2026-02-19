«Baywatch»-Comeback: 2.000 Bewerber im roten Badeanzug

Zuletzt wurde bekannt, dass der Schauspieler Stephen Amell (44) in die Hauptrolle des Hobie Buchannon schlüpfen soll. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch bislang nicht. Ein anderes Gerücht besagt, dass David Chokachi (58) erneut seine «Baywatch»–Rolle des Cody Madison übernehmen solle. Auch diese Spekulation wurde von Senderseite bislang nicht kommentiert. Branchen–Insider vermuten jedoch, dass die Neuauflage von «Baywatch» eine gehörige Portion Nostalgie im Gepäck haben könnte. So soll es auch zu mehreren Cameo–Auftritten von bekannten «Baywatch»–Gesichtern aus der Ur–Serie kommen.