«Baywatch»-Star Nicole Eggert bereut ihre Brustimplantate

Nicole Eggert (52) bereut ihre Brustoperation für ihre Rolle in der Erfolgsserie «Baywatch». «Es war eine dumme Entscheidung mit 18 Jahren», sagte die Schauspielerin dem US–Magazin «People». Doch als Eggert 1992 in der dritten Staffel als Summer Quinn zu «Baywatch» stiess, fühlte sie sich unwohl in ihrem Körper. «Wenn man diesen Einteiler anziehen muss und er so flach ist, dass er Falten wirft, dann fragst du dich: ‹Was ist das?›.» Ausstopfen konnte man den ikonischen roten Badeanzug nicht.