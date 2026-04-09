«Baywatch»-Star Nicole Eggert: Darum verliess sie einst die Kultserie

Laut Eggert wollten die Verantwortlichen eine Serie im Stil von «Beverly Hills 90210» entwickeln, die allerdings am Strand spielen sollte. «Er sagte: ‹Ich möchte, dass Nicole dabei ist.› Und dann David Charvet (53) – sie wollten mit uns ein Spin–off machen. Im Mittelpunkt der Serie stand eine Highschool am Strand, an der man zur Rettungsschwimmerin ausgebildet wird, erinnerte sie sich. »Es sollte etwas ganz Eigenes werden.« Begeistert von dieser Idee schloss sich Eggert voller Vorfreude dem »Baywatch"–Cast an – in der Erwartung, dass das Spin–off bald Realität werden würde.