Baz Luhrmanns «Australia» wird als Serie neu interpretiert

Vor 15 Jahren hat «Elvis»–Regisseur Baz Luhrmann (61) sein beinahe drei Stunden langes Epos «Australia» in die Kinos gebracht – mit Hugh Jackman (55) und Nicole Kidman (56) in den Hauptrollen. In knapp einem Monat wird der Streifen von 2008 in neuem Gewand noch einmal erscheinen. Streaminganbieter Disney+ zeigt ab dem 26. November «Australia – Die Serie» und hat hierzu nun einen ersten Trailer veröffentlicht.