Baz Luhrmanns «Elvis» feiert Weltpremiere auf dem Filmfest in Cannes

Das Drama zeigt, wie aus einem unscheinbaren jungen Musiker aus Tupelo, Mississippi, der King of Rock ‹n› Roll wurde. Jenes Phänomen, das mit seiner Musik und nicht zuletzt seinem Hüftschwung gleichermassen für Jubel bei den Fans und Kontroverse bei den Sittenwächtern sorgte. Dargestellt wird Elvis Presley (1935-1977) im Film von Austin Butler (30), unter anderem für seine Rollen in «The Carrie Diaries» oder zuletzt in Quentin Tarantinos (58) «Once Upon a Time... in Hollywood» bekannt.