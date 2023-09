Beachwaves und frisches Make-up: Fünf Styling-Tipps zum Nachmachen

Stress im Alltag muss nicht bedeuten, auf ein schönes Styling zu verzichten. Denn mit wenigen und einfachen Handgriffen gelingen sowohl stylische Beachwaves als auch ein strahlend frisches Make–up. Praktische und einfache Tipps hat der Münchner Star–Friseur Cristoph Gambeck im Interview mit spot on news parat, der aktuell in der zweiten Staffel von «Cut it – die VorHAIR NachHAIR Show» auf sixx (immer freitags 20:15 Uhr) zu sehen ist.