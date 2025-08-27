«Beängstigend»: Rapper Lil Nas X meldet sich nach Festnahme zu Wort

Auch Verteidiger Drew Findling meldete sich zu Wort und verwies auf die beruflichen Erfolge seines Mandanten. Der 26–Jährige habe «noch nie zuvor ein Gerichtsgebäude betreten», betonte der Anwalt. Ob Substanzmissbrauch, medizinische oder emotionale Probleme eine Rolle gespielt haben, sei noch unklar. «Wir werden unser Bestes geben, diese Probleme anzugehen», versicherte Findling. Er fügte an: «Vergessen Sie nicht, er ist 26 Jahre alt. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass so etwas passiert, besonders wenn man unter dem Druck steht, international so bekannt zu sein, wie er es ist.» Er bat darum, dass die Menschen «jemanden nicht nach dem schlimmsten Moment in seinem Leben beurteilen».