Beängstigender Moment: Prinzessin Mary besucht ihre Heimat Australien

Marys klimabezogene Reise in den Südpazifik begann am 23. April in Vanuatu, wo sie mit wichtigen Personen zusammentraf, die den Wiederaufbau der von zwei Wirbelstürmen und zwei Erdbeben heimgesuchten Insel leiten. Anschliessend reiste sie gemeinsam mit dem dänischen Klimaminister nach Fidschi. Der Besuch von Prinzessin Mary in Down Under wird jedoch nur kurz sein, da sie am 6. Mai in London an der Krönung von König Charles III. (74) teilnehmen wird.