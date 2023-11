Beatles nach 54 Jahren wieder die Nummer 1 der deutschen Charts

Die am 2. November veröffentlichte Single «Now And Then» ist die erste Spitzenplatzierung der «Fab Four» seit «Come Together» im Dezember 1969, damit verzeichnen Paul McCartney (81) und Co. die grösste Spanne zwischen zwei Nummer–eins–Hits überhaupt. Zudem konnte «Now And Then» die umsatzstärkste Woche einer internationalen Single seit über zwei Jahren verzeichnen. Bei der Single handelt es sich um eine mithilfe von Künstlicher Intelligenz aufbereitete Demoversion von John Lennon (1940–1980) aus den 1970er Jahren, die nun von McCartney und Ringo Starr (83) fertiggestellt wurde.