Beatles-Song «Now and Then» auf dem Weg an die Spitze der Charts

Am vergangenen Donnerstag wurde mit «Now and Then» der vermutlich letzte Song der Beatles veröffentlicht. Nur wenige Tage später deutet sich an, dass die von John Lennon (1940–1980) Ende der Siebzigerjahre auf einem Kassettenrekorder aufgenommene und von den verbliebenen Beatles–Mitgliedern nun fertiggestellte Komposition schon in wenigen Tagen an der Spitze der britischen Charts stehen könnte.