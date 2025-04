Beatrice Egli geht 2026 mit neuer Tournee auf Reisen

Beatrice Egli (36) geht nächstes Jahr wieder auf Tour. Unter anderem wurden via Social Media die Termine für den Vorverkauf der Tickets ihrer «Tanzen – Lachen – Leben»–Tournee bekannt gegeben: Am Mittwoch, dem 9. April, startet demnach ein Pre–Sale auf Eventim ab zehn Uhr morgens. Der allgemeine Vorverkaufsstart folgt am Freitag, dem 11. April.