Beatrice Egli: Süsser Geburtstagsgruss für Florian Silbereisen

In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert. «Ach, ist das süss», heisst es da etwa – und dass man nun auf ein «Das wissen nur wir 2.0» hoffe. Mit ihrem gemeinsamen Song «Das wissen nur wir» hatten Beatrice Egli und Florian Silbereisen in der Vergangenheit die Gerüchteküche angeheizt. Im Text heisst es unter anderem: «Doch das wissen nur wir / Was zwischen uns heut Nacht passiert / Hinter verschlossenen Türen / Werd' ich womöglich schwach bei dir.»