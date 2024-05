Beats Solo 4: Starke Bässe für kleine Köpfe

Im Jahr 2006 zeigte der Rapper Dr. Dre (59) im Eminem–Video «You Don't Know» der Welt zum allerersten Mal seine neue Erfindung: Kopfhörer, die mehr sind als nur reine Lautsprecher über den Ohren, sondern echte Lifestyle–Produkte. Zwei Jahre später kamen die ersten Kopfhörer seines Unternehmens Beats by Dr. Dre dann erstmals auf den Markt. Seitdem hält der Siegeszug an. Jetzt brachte der Hersteller sein neuestes Modell auf den Markt: die Beats Solo 4 stehen seit dem 2. Mai 2024 für einen Preis von 229,95 Euro in den Regalen. Die Nachrichtenagentur spot on news hatte bereits die Möglichkeit, die 4. Generation der Solo ausgiebig zu testen.