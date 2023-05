«Beau Is Afraid» mit Joaquin Phoenix: Der seltsamste Film des Jahres?

Mehr als in all seinen bisherigen Filmen begibt sich Aster mit «Beau Is Afraid» auf eine existenzialistische Spurensuche. Schon die Trailer bieten einen guten Einblick, was Filmfans in den knapp 180 Minuten Laufzeit erwarten dürfen. Viel Symbolik, viele verquere Schauwerte - und viele Fragezeichen bezüglich der Handlung. Mehr denn je scheint Aster seinen inneren David Lynch (77) herausgelassen zu haben, der sich genüsslich austoben durfte.