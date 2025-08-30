Beauty-Hack: Mit diesen Tricks gelingt der Eyeliner jedes Mal

Das sollte vermieden werden

Für den perfekten Lidstrich braucht es eine ruhige Hand. Den Ellenbogen deshalb für ein präzises Ergebnis abstützen. Wichtig ist auch, das Lid nicht nach oben oder zur Seite zu ziehen. Der Blick sollte geradeaus gerichtet sein. Ebenfalls entscheidend: Die Haut rund ums Auge sollte fettfrei sein. Cremes oder ölige Rückstände erschweren das Auftragen. Daher keine Skincare auf der Partie verwenden und die Haut abpudern.