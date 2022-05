Darum geht's bei «Beauty & The Nerd»

Bei «Beauty & The Nerd» treffen acht «Nerds» auf acht «Schönheiten». Im Laufe der sechs Folgen sollen die Paare zueinander finden und müssen zudem in Challenges gegeneinander antreten. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sowie ein Umstyling. Drei Staffeln gab es bisher - die bisher letzte wurde 2021 ausgestrahlt.