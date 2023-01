Beauty-Trends 2023: So schminken wir uns im neuen Jahr

Halber Lidstrich

Lidstriche kommen 2023 deutlich kürzer daher und werden mit dem altbewährten Kajalstift gezogen. Der Liquid-Liner in Schwarz gehört vorerst in den Badezimmerschrank verbannt. Der Kajal wird dann in der Mitte des oberen Wimpernkranzes angesetzt und dann schräg nach oben gezogen. Die Augen dabei am besten offenhalten.