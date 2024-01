Beauty-Zubehör reinigen: So werden Pinsel und Schwämme wieder sauber

Wie reinigt man am besten einen Make–up–Schwamm?

Am besten gewöhnt man sich an, den Make–up–Schwamm nach jedem Benutzen sauberzumachen. Das hilft dagegen, dass sich im Schwamm Keime ansammeln, die für unreine Haut sorgen können. Nach dem Auftragen des Make–ups sollte man den Beauty–Blender am besten mit lauwarmem Wasser und einem milden Shampoo auswaschen und anschliessend gut trocknen lassen, damit sich auf Dauer kein Schimmel bildet. Um den Schwamm steriler zu machen, kann man ihn auch regelmässig mit kochendem Wasser aus dem Wasserkocher übergiessen oder ihn in einem Topf mit heissem Wasser auskochen.