Bebe Rexha erhebt schwere Vorwürfe gegen Flughafenmitarbeiter

Bebe Rexha (34) berichtete am Samstag in einem tränenreichen Video auf Instagram ihren 11,9 Millionen Followerinnen und Followern von einem Vorfall, der sich am Flughafen München ereignet haben soll. In der inzwischen abgelaufenen Story soll die US–Sängerin mit albanischen Wurzeln erklärt haben, dass sie von einem Flughafenmitarbeiter «bedroht» und «psychisch misshandelt» worden sei, weil sie Albanerin sei. Das berichten zahlreiche Medien übereinstimmend.