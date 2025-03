Beckenbauer-Cup: Heidi Beckenbauer und Sohn Joel sorgen für Emotionen

Zum 125. Geburtstag des FC Bayern München – und zu Ehren des 2024 verstorbenen Franz Beckenbauer: Am Montagabend (17. März) ging im SAP Garden in München der Beckenbauer–Cup über die Bühne. Der Erlös aus dem Hallenturnier kam der Franz–Beckenbauer–Stiftung zugute. Sie setzt sich seit 1982 für Menschen mit Behinderung und für Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, ein.