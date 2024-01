Becker, Djokovic, Nadal und Co.: Tennis-Welt trauert um Mike Dickson

Mike Dickson hat «seinen Traum gelebt»

«Wir sind erschüttert, mitzuteilen, dass unser wunderbarer Ehemann und Vater, Mike, während er für die Australian Open in Melbourne war, zusammengebrochen und gestorben ist», heisst es in einem X–Beitrag (vormals Twitter) im Namen der Familie. «38 Jahre lang hat er seinen Traum gelebt und über Sport in der ganzen Welt berichtet. Er war ein wirklich grossartiger Mann und wir werden ihn schrecklich vermissen.» Unterzeichnet ist der Beitrag von seiner Ehefrau Lucy sowie seinen Kindern Sam, Ruby und Joe.