Beckham, Bezos und Co.: Formel-1-Rennen in Las Vegas lockt Promis an

Beim Grossen Preis von Las Vegas gaben sich am Sonntag, dem 19. November 2023, internationale Topstars in der US–Zockerstadt im Bundesstaat Nevada beim dortigen Formel–1–Rennen die Klinke in die Hand. Unter anderem zeigte sich auch der ehemalige Fussball–Star David Beckham (48), der an der Seite von Basketball–Legende Shaquille O'Neal (51) sogar in offizieller Funktion an der Rennstrecke verweilte. Gemeinsam sind sie die Gastgeber einer Promiparty der Zeitschrift «Sports Illustrated», die nach Rennende am Sonntagabend die Promis anlocken soll. Beckham kam mit Sohn Cruz (18) im Schlepptau und posierte vor Ort für die zahlreich anwesenden Fotografen.