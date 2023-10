«Beckham»-Doku führt Netflix-Charts an

David Beckham (48) kann sich über einen Erfolg für seine Netflix–Doku «Beckham» freuen. Die vierteilige Mini–Serie führt die weltweiten Netflix–Charts für englischsprachige Serienproduktionen an und konnte in ihrer Debütwoche mit 12,4 Millionen Zuschauern an der Spitze der Liste punkten. Staffel vier der Coming–of–Age–Serie «Sex Education» blieb auf dem zweiten Platz (6,6 Millionen Zuschauer), während Staffel fünf des Datingformats «Love Is Blind» auf Platz drei landete (3,7 Millionen Zuschauer).