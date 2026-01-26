Beckham-Fehde: Victoria und David halten demonstrativ Händchen

Womöglich um zu zeigen, dass auch der Rest der Familie hinter ihnen steht, hatten David und Victoria dabei ihre Söhne Cruz (20) und Romeo (23) sowie Nesthäkchen Harper (14) im Schlepptau. Cruz und Romeo wurden zudem von ihren Partnerinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull begleitet. All das macht den Eindruck, dass die Familie nach den Vorwürfen von Brooklyn zusammenhält. Kommentiert wurde die Angelegenheit von den Beckhams offenbar nicht.