Bedeutender Filmemacher und Autor: Alexander Kluge ist tot

Nur zehn Tage vor seinem Tod hatte Alexander Kluge sich in einem Gespräch mit der «Zeit» über seinen gerade verstorbenen Freund Jürgen Habermas zu Wort gemeldet und auch seine Sicht auf eine «seltsam veränderte Welt» dargelegt. «Wir wären gut beraten, das Denken als Werkstatt zu begreifen. Denken ist nicht nur eine Tätigkeit des Kopfes. Es umfasst den ganzen emotionalen Haushalt des Menschen bis hin zur Haut», betonte er darin. «Öffentlichkeit muss immer wieder neu entstehen. Und dafür brauchen wir Neugier, Geduld und die Bereitschaft, gemeinsam zu denken.»