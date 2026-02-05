Bedienstete wollen nicht für Andrew Mountbatten-Windsor arbeiten

Wood Farm für den Übergang

Andrew Mountbatten–Windsor war am Montagabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus seinen jahrzehntelangen Wohnsitz Royal Lodge in Windsor ausgezogen. Nach Angaben der Zeitung erfolgte der Umzug im Schutz der Dunkelheit – zeitgleich mit neuen Enthüllungen aus Dokumenten über den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019), mit dem Andrew über Jahre befreundet gewesen war. Der Bruder von König Charles III. (77) lebt nun vorübergehend im Landhaus Wood Farm auf Sandringham, bevor er ab April in das benachbarte, kleinere Anwesen Marsh Farm ziehen soll. Diese wird derzeit noch renoviert.