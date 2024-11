Bedrohte Tierart: Sarah Connor gründet Stiftung für Orca-Wale

So wurde in den vergangenen Jahren in den Medien etwa wiederholt fälschlich berichtet, dass Orca–Wale in der Strasse von Gibraltar sowie entlang der Küsten Spaniens, Marokkos und Portugals Boote «angegriffen» hätte. Dabei nähern sich die hochintelligenten Tiere den Schiffen lediglich aus Neugierde und stupsen etwa spielerisch die Ruder der Boote an.