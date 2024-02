Beef am Beach: Tränen und Küsse satt bei den «Bachelors»

Beef am Beach – Küsse in der Villa

Ins Wasser geht es wetterbedingt nicht. Dafür fliesst am Strand das Salzwasser. Zuerst bricht Lisa (28) in Tränen aus. Ihr Bachelor Dennis kommt nie von sich aus auf sie zu, während ihren Konkurrentinnen die Dates nur so zufliessen. Dennis versucht sie zu trösten, kommt ihr aber nicht wirklich entgegen. Stattdessen appelliert er an ihre Selbstliebe.