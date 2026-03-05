«Beef»: Rückkehr von preisgekrönter Netflix-Serie steht fest

Ein Country Club als Schauplatz der Eskalation

Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal ein Gen–Z–Pärchen (bestehend aus Charles Melton und Cailee Spaeny), das einen besorgniserregenden Streit seiner Chefs («Star Wars»–Star Oscar Isaac und die unter anderem aus «Drive» bekannte Carey Mulligan) miterlebt. In der Folge werden die frisch Verlobten, beide einfache Angestellte in einem Country Club, in die sich auflösende Ehe verwickelt. «Es folgt ein Taktieren aus Gefälligkeiten und Druck im Country–Club–Milieu einer koreanischen Milliardärin», gibt Netflix vorab zu den neuen Episoden bekannt.