Beeindruckender erster Trailer zur langersehnten «Avatar»-Fortsetzung

Die Hauptrollen spielen neben Zoe Saldana und Sam Worthington Sigourney Weaver (72), Stephen Lang (69), Cliff Curtis (53), Joel David Moore (44), CCH Pounder (69), Edie Falco (58), Jemaine Clement (48), Giovanni Ribisi (47) und Kate Winslet (46). «Avatar: The Way of Water» startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos.