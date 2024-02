Beerdigung in London: Trauergast Elton John geht am Stock

Der britische Superstar Sir Elton John (76) und sein Ehemann David Furnish (61) nahmen am Freitagmorgen in London an der Beerdigung von Derek Draper (1967–2024) teil. Der «Rocket Man»–Interpret ging mit Hilfe einer Krücke und von seinem Gatten am Arm gestützt zum Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Mary the Virgin in Primrose Hill.