Nach tödlichem Autounfall

Beerdigung von Diogo Jota: Seine Witwe trauert in Weiss

Herzzerreissende Szenen in Portugal: In Diogo Jotas Heimatort Gondomar versammelten sich am 5. Juli Freude, Familie und Teamkollegen, um Abschied zu nehmen von dem verunglückten Fussballstar und seinem Bruder André. Jotas Witwe Rute zeigte sich in Tränen aufgelöst, verzichtete aber auf Trauerkleidung.