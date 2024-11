Beerdigung von Liam Payne: Weisse Pferdekutsche zieht Sarg zur Kirche

Prominente Gäste bei der Trauerfeier

Als erster seiner Boyband–Kollegen erschien der britischen «Daily Mail» zufolge Harry Styles (30) zu der Trauerfeier. Der Popstar stieg in einem schwarzen Anzug, weissem Hemd mit schwarzer Krawatte und langem Mantel aus einem der Autos. Wenige Minuten später folgte Zayn Malik (31) in einem schwarzen Samt–Blazer. Beide versteckten ihre Augen hinter Sonnenbrillen. Während Louis Tomlinson (32) ebenfalls alleine eintraf, kam Niall Horan (31) in Begleitung seiner Freundin Amelia Woolley.