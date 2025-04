Beerdigung von Papst Franziskus: Diese Royals werden erwartet

Wie der Fürstenpalast in einer Instagram–Story am Mittwoch veröffentlicht hat, werden Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) ebenfalls an der Beerdigung teilnehmen. Das Paar teilte zuvor ein Foto von ihrer Begegnung mit dem Papst im Jahr 2022 und drückte seine «unendliche Traurigkeit» und «tiefe Betroffenheit» aus. Für die monegassischen Royals ist der Verlust besonders schmerzlich, ist ihr Kontakt zur katholischen Kirche traditionell sehr eng. Fürst Albert II. hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet, die von Donnerstag, 24. April, bis Samstag, 26. April, dauern soll.