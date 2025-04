Beerdigung von Papst Franziskus: Diese Sender sind live dabei

Am kommenden Samstag wird die Welt gebannt in Richtung Rom schauen, wenn dort ab 10:00 Uhr die Trauerfeier zu Ehren des verstorbenen Papst Franziskus auf dem Petersplatz beginnt. Wer dem geschichtsträchtigen Moment nicht vor Ort beiwohnt, wird die Zeremonie dank einer umfangreichen Berichterstattung im deutschen Fernsehen verfolgen können. Diverse Sender stellten ihr Programm für den Samstag kurzfristig um und begleiten die Beerdigung live oder zusammengefasst per Sondersendung.