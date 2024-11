Beerdigung von Prinzessin Yuriko: Japans Kaiserhaus trägt Trauer

Am 26. November haben Mitglieder der japanischen Kaiserfamilie Abschied von Prinzessin Yuriko genommen, die am 15. November im Alter von 101 Jahren verstorben war. Der Zeremonie auf dem Toshimaoka Friedhof in Tokio wohnten Angaben japanischer Nachrichtenseiten zufolge rund 500 Personen bei. Darunter befanden sich Kronprinzessin Kiko (58), Kronprinz Fumihito (58) sowie das einzige Kind von Kaiser Naruhito (64) und Kaiserin Masako (60), Prinzessin Aiko (22).