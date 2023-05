«Beetlejuice 2» bestätigt: Diese Stars sollen dabei sein

Worum geht es in «Beetlejuice»?

Barbara (Geena Davis) und Adam Maitland (Alec Baldwin) sind frisch verheiratet, sterben jedoch bei einem Autounfall. Fortan sind sie für 125 Jahre als Geister in ihrem Haus eingesperrt - schliesslich hat die Behörde für das Leben nach dem Tod sehr viel zu tun, die Wartezeit ist lang. Eines Tages zieht die Familie Deetz in das Haus ein und nervt die Maitlands. Sie suchen die Hilfe des Bioexorzisten Beetlejuice (Keaton). Dessen grausame Art gefällt Barbara und Adam jedoch gar nicht. Gemeinsam mit Lydia Deetz (Ryder) versuchen sie, den Lottergeist wieder loszuwerden. Presseberichten zufolge sollen in der Fortsetzung nun Lydia Deetz und ihre Tochter, gespielt von Ortega, im Mittelpunkt der Geschichte stehen.