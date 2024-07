«Beetlejuice 2»: Kultfilmfortsetzung eröffnet Filmfestival Venedig

«Beetlejuice 2» kommt nach Venedig. Die Fortsetzung des Kultfilms von 1988 wird laut Medienberichten am 28. August 2024 die 81. Filmfestspiele in der Lagunenstadt eröffnen. «Beetlejuice Beetlejuice», so der offizielle Titel des Sequels, läuft aber nicht im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, sondern ausser Konkurrenz. Regulär wird der Film von Tim Burton (65) knapp eine Woche nach seiner Weltpremiere in Venedig in den deutschen Kinos starten, am 5. September.