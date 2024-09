«Beetlejuice 2»-Regisseur Tim Burton mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Er ist der Meister der Gothic–Schauermärchen und bringt am 12. September sein neuestes Werk «Beetlejuice Beetlejuice» in die deutschen Kinos. Nun hat Regie–Legende Tim Burton (66) auf dem Hollywood Walk of Fame seinen eigenen Stern erhalten. Bei der Zeremonie am 3. September in Los Angeles waren auch die Schauspiel–Stars Micheal Keaton (72) und Winona Ryder (52) anwesend, die durch die Burton–Filme zu Weltruhm kamen.