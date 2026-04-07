Befragung im Juni: Bill Gates soll zu Epstein aussagen

«Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge–Spielerin, die ich bei Bridge–Veranstaltungen getroffen hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte», erzählte er später Mitarbeitern der Gates Foundation laut eines WSJ–Berichts aus dem Februar. «Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen», habe Gates dabei ebenfalls zum Ausdruck gebracht. Er habe nie Zeit mit Opfern, «den Frauen in seinem Umfeld», verbracht. Zeit mit Epstein zu verbringen, sei «ein riesiger Fehler» gewesen.