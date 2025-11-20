Begeisterte Reaktionen: Désirée Nosbusch überrascht mit grauen Haaren

Désirée Nosbusch (60) ist kaum wiederzuerkennen: Die Schauspielerin präsentiert sich in einer Bilderreihe bei Instagram mit Kurzhaarschnitt und grauen statt braunen Haaren. Der veränderte Look sorgt für begeisterte Reaktionen in der Kommentarspalte.
«Du bist auch in Silber sehr schön», «Die Frisur und die Farbe stehen dir hervorragend» oder «Coole Haare, passt ausserordentlich gut zu Ihnen» ist von Seiten der User zu lesen. Auch eine Promi–Kollegin spricht ein Kompliment aus: Moderatorin Birgit Schrowange (67), die seit Jahren auf ihr naturgraues Haar setzt, kommentierte: «Wow, Haarfarbe und Frisur stehen dir aber auch sehr gut.»
Veränderung nur von kurzer Dauer
Désirée Nosbusch klärte in der Beschreibung der Bilder darüber auf, dass das neue Haarstyling im Zusammenhang mit ihrem Beruf steht. So schrieb sie zu den Fotos und ihrer neuen Rolle: «Darf ich vorstellen: Josephine Nansen!» Sie freue sich sehr darauf, «euch bald mehr über dieses spannende Projekt erzählen zu dürfen». Zudem bedankte sich die 60–Jährige bei ihren Maskenbildnern für die «optische Verwandlung».
Die Rolle übernimmt Nosbusch in der sechsteiligen ZDFneoriginal–Serie «Husk» (AT), die laut ZDF in Nordrhein–Westfalen, Frankfurt und Umgebung und Südtirol entsteht. Bis 28. Januar 2026 sollen die Dreharbeiten noch andauern. Gemäss der Inhaltsbeschreibung steht die skrupellose Unternehmerin Josephine Nansen (Désirée Nosbusch) im Zentrum eines medizinischen Durchbruchs.
Als die Neuroforscherin Dr. Hevi Abdel (Aybi Era) entdeckt, dass Bewusstsein mithilfe von Nanobots von einem Körper in einen anderen übertragen werden kann, erkennt Nansen sofort das enorme wirtschaftliche Potenzial der Technologie. Während Emilia Walser (Luna Jordan) das Verfahren nutzt, um ihrer im Koma liegenden Schwester Clara (Alicia von Rittberg) eine zweite Chance zu geben, sieht Nansen darin vor allem ein profitables Geschäft – und schreckt vor keiner ethischen Grenze zurück.