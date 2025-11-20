Begeisterte Reaktionen: Désirée Nosbusch überrascht mit grauen Haaren

Veränderung nur von kurzer Dauer

Désirée Nosbusch klärte in der Beschreibung der Bilder darüber auf, dass das neue Haarstyling im Zusammenhang mit ihrem Beruf steht. So schrieb sie zu den Fotos und ihrer neuen Rolle: «Darf ich vorstellen: Josephine Nansen!» Sie freue sich sehr darauf, «euch bald mehr über dieses spannende Projekt erzählen zu dürfen». Zudem bedankte sich die 60–Jährige bei ihren Maskenbildnern für die «optische Verwandlung».