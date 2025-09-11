Behandlung, Transport und mehr: Diese Rechte hat man im Rettungsfall

Anspruch auf schnelle Hilfe

Jede Person, die den Notruf 112 wählt, hat grundsätzlich Anspruch auf ein geeignetes Rettungsmittel. Die Leitstelle entscheidet dabei vorab, ob ein Rettungswagen oder ein Krankenwagen geschickt wird und ob ein Notarzt erforderlich ist. Vor Ort entscheidet das Team des Rettungswagens oder der Notarzt über die Notwendigkeit eines Krankenhausaufenthalts. Ein gesetzlicher Anspruch auf einen Transport ins Krankenhaus besteht nur, wenn dieser medizinisch begründet ist.